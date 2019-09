Filippo Facci e i 26 punti del governo M5s-Pd | il programma a dir poco

Nadia Toffa morta - Filippo Facci : “Il cancro è faccenda troppo seria per lasciarla gestire alle Iene” : Negli anni scorsi Filippo Facci era stato protagonista di accesi diverbi con Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. A metterli l’uno contro l’altra era stato proprio il racconto social che la “Iena” aveva fatto della sua malattia e il taglio che – in precedenza – ne aveva dato in alcuni servizi fatti per la trasmissione di Italia 1 e ...

Nadia Toffa - la morte non fa cambiare idea a Filippo Facci : «Il cancro è una cosa troppo seria» : Spietato, forse sì, ma coerente: Filippo Facci, che era stato protagonista di accesi diverbi in passato con Nadia Toffa e Le Iene, non cambia idea. Interpellato sui social, il 52enne giornalista, subito dopo la morte della popolarissima inviata e conduttrice della trasmissione su Italia 1, ha affermato di non voler tornare sui propri passi. «La mia opinione sul personaggio Nadia Toffa non è cambiata, ma non mi sembra il caso di tornare a ...

“Su Nadia Toffa non cambio idea”. Filippo Facci è stato il più polemico sulla sua malattia : Tutta Italia si è stretta nel ricordo di Nadia Toffa, che ricordiamo è venuta a mancare dopo una lunga e sofferta battaglia contro il cancro. La giornalista delle Iene era una delle beneamine del suo programma, per via del fatto che i suoi servizi hanno sempre fatto scalpore ed erano sempre molto seguiti dal pubblico. Attori, registi, politici, giornalisti e tanti fan. Tutti si sono uniti in un immenso virtuale abbraccio intorno a Nadia Toffa. ...

Filippo Facci su Nadia Toffa : “Non cambio opinione - cancro faccenda seria” : Filippo Facci scrive un post su Nadia Toffa: il giornalista non cambia idea Il giornalista Filippo Facci ha avuto una puntualizzazione da fare sulla morte di Nadia Toffa. Lui che ha sempre attaccato il modo di parlare della propria malattia della conduttrice, adesso ha detto di non aver cambiato di una virgola il suo pensiero: […] L'articolo Filippo Facci su Nadia Toffa: “Non cambio opinione, cancro faccenda seria” proviene da ...

Filippo Facci svela Borrelli : "Come sceglievamo gli obiettivi". Il vero volto di Mani Pulite : È morto un personaggio a suo modo straordinario, magnifico nella sua unicità e pur lontanissimo dai peana che gli dedicheranno le misere penne intinte nell'inchiostro di cancelleria. È l' unico che varrà davvero la pena la pena di ricordare nel pool zootecnico di "Mani Pulite", anche perché neppure

"Borrelli tentò un golpe" : il ricordo eretico di Filippo Facci : L'editorialista ricorda l'ex procuratore capo di Milano morto oggi definendolo innumerevoli spanne al di sopra del pool di...