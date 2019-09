Spagna | il Ct Moreno | “Pronto a farmi da parte qualora Luis Enrique volesse tornare”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) “Sono pronto a fare un passo indietro se decide di tornare”. Il ct dellaRoberto, in conferenza stampa, ha affermato che sarebbe felice di farsi dasedovesse decidere di riprendere il suo ruolo di responsabile della nazionale spagnola. L’ex tecnico di Barcellona e Roma si era dimesso lo scorso giugno per seguire la figlia malata, purtroppo scomparsa qualche giorno fa: “E’ una situazione molto recente che dobbiamo rispettare e non credo che al momento ci stia nemmeno pensando. Consideroun amico e l’amicizia viene prima di ogni altra cosa nella vita perché senza di essa, penso che tu perda ciò che significa essere una persona. Quindi, se dovesse decidere di tornare sarei il primo e il più felice di fare un passo indietro e tornare a lavorare con lui”.L'articolo, il Ct: “Pronto a ...

