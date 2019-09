Catherine | Full Body è ora disponibile

Catherine : Full Body - recensione : Esiste una piccola nicchia di videogiochi che, a prescindere dalla categoria d'appartenenza, fanno del simbolismo e dell'impronta stilistica il loro cavallo di battaglia. Catherine : Full Body è un'opera totalmente impregnata di mistero e allegorie, che fanno da impalcature ad una trama semplice e vivace e ad un gameplay cervellotico. Il titolo di casa Atlus e Studio Zero viene riproposto in esclusiva su PlayStation 4 ben otto anni dopo l'uscita ...

La demo di Catherine : Full Body è da oggi disponibile su PS4 : E' stato da poco confermata la disponibilità di una demo per Catherine: Full Body, versione remasterizzata di Catherine, titolo del 2011. La demo è giù disponibile su PS4 e potrà essere scaricata in America ed Europa.Questa versione riveduta e corretta vanta un comparto tecnico migliorato, meccaniche rifinite, nuove musiche ed un comparto multigiocatore rinnovato. Ma le novità non finiscono qui e i giocatori potranno godere dell'aggiunta di un ...