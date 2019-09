Cairo | “Verdi? Altro che ciliegina sulla torta E’ un frutteto”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Simone Verdi al Torino è l’ultimo colpo del calciomercato estivo. Il contratto è arrivato quasi allo scadere del termine ultimo per le transazioni, anche se l’attaccante ormai ex del Napoli è stato sempre il primo obiettivo del presidente. La Stampa riporta il suo commento all’affare: “Verdi è sempre stato il nostro obiettivo numero uno, giocatore di grande qualità per il quale è stato fatto l’investimento più importante della mia gestione.che che… È un frutteto”. Un affare travagliato e lunghissimo, racconta il quotidiano. L’attaccante era stato dato a un passo dal Toro ai primi di luglio, poi si è riavvicinato ai primi di agosto per poi allontanarsi di nuovo a metà mese dopo che Ancelotti aveva deciso di blindarlo in attesa che arrivasse un rinforzo in attacco. E anche con l’arrivo di Lozano e Llorente ...

