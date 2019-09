Avvistate le versioni remaster di Assassin' s Creed IV | Black Flag e Rogue per Nintendo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Ubisoft ha già esplorato il percorso deisuSwitch e sembra che sia pronta per affrontarlo ancora una volta. Una raccolta con'sIV:'sè stata infatti avvistata sul sito web del rivenditore greco The Game Club.L'elenco è stato subito rimosso ma, ovviamente, ha permesso di apprendere i primi dettagli sull'eventuale raccolta in arrivo suSwitch.È stato riferito che il pacchetto includerebbe entrambi i giochi per 38,98 Euro, un prezzo economico se si considera la grandezza dei due titoli.Leggi altro...