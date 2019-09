A Venezia con NH per Marianne Mirage | «L’amore è finito»

Mostra del Cinema di Venezia - “L’uccello dipinto” di Marhoul : due ore e quarantanove sempre con carni spappolate e maciullate : Un furetto arso vivo, un caprone legato per le zampe e poi sgozzato, una donna violentata con un enorme bottiglia e un tizio a cui vengono cavati gli occhi con un cucchiaio. Questo il campionario minimo (c’è molto altro) di crudeltà, efferatezze e atrocità proposte nel film che spacca a metà Venezia 76. L’uccello dipinto, regia del ceco Vaclav Marhoul, due ore e quarantanove di durata sempre con carni spappolate e maciullate, è il classico film ...

Ma perché è in concorso a Venezia la violenza sadica di "The Painted Bird" ? : Forse li mettono in concorso con intenzione: i film sadici ai Festival dividono il pubblico, fanno chiasso, e tutto fa brodo. Posso citare esempi infiniti, quest’anno a Venezia è il turno di “The Painted bird”, diretto, scritto e autoprodotto dal céco Vàclav Marhoul, che undici anni fa aveva acquisito i diritti del celebrato bestseller omonimo di Jerzy Kosinski (in Italia “L’uccello ...

Beatrice e Marco al Festival di Venezia con Bubi - ma dov’è Ale? : Festival di Venezia, Beatrice e Marco con un look minimal: solo Bubi con loro… e Ale? Anche Marco e Beatrice di Uomini e Donne hanno fatto la loro comparsa al Festival di Venezia. Non sono passati inosservati: la bellissima famiglia ha sfilato tra i fotografi e i curiosi, lanciando un messaggio di semplicità. Sì, questa […] L'articolo Beatrice e Marco al Festival di Venezia con Bubi, ma dov’è Ale? proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis sul red carpet di Venezia con Andrea Iannone : Giulia De Lellis romantica e innamorata perfetta per calcare il red carpet. Alla premiere del film “The Laundromat” alla Mostra del cinema di Venezia, Giulia De Lellis azzecca il suo outfit e lascia senza fiato i fan. Con Andrea Iannone è uno scambio di baci e coccole, ma lui davanti ai flash si distrae perdendo di vista per un attimo la sua dolce metà. Lo sguardo disattento viene beccato dai follower. Già dal loro arrivo al Lido catturano flash ...

Venezia 76 - Luca Marinelli e l’amore (discreto) con Alissa Jung : Venezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoTimido, riservato e gentilissimo. Luca Marinelli, 34 anni, esponente di spicco del (nuovo) cinema italiano, si è fatto questa reputazione. Fin dai tempi di Non essere cattivo, passando per Lo chiamavano Jeeg Robot e Il principe ...

Elettra Lamborghini - sconcerto a Venezia. Si gira : scollatura con vista Lato B - roba vietata ai minori : Alla Mostra del Cinema Venezia sfila anche Elettra Lamborghini, influencer e volto tv tra i più popolari in Italia. La prosperosa ereditiera ha sfiLato sul red carpet del Lido in occasione della prima di The King, il film ispirato all'Enrico V di William Shakespeare diretto da David Michôd e che ved

Venezia : pregi e difetti di "Martin Eden" - il secondo film italiano in concorso - : Serena Nannelli La libera trasposizione del romanzo di London affascina se intesa come epifania della volontà, ma propone un mosaico politico a tratti confuso e appare un po' ingenua negli insistiti omaggi al primo Pasolini. Al Lido di Venezia il 2 Settembre è stato il giorno di "Martin Eden", secondo film italiano in concorso. L'opera, che vede il regista Pietro Marcello anche alla sceneggiatura assieme a Maurizio Braucci, è una ...

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

Sonia Lorenzini al Festival di Venezia 2019 : “30 secondi di blackout” : Sonia Lorenzini emozionata sul Red Carpet del Festival di Venezia 2019: “Un’esperienza unica” Sonia Lorenzini torna sul Red Carpet del Festival di Venezia. Avevamo visto l’ex tronista di Uomini e Donne sfilare di fronte ai fotografi, nella medesima occasione, nell’anno 2017. Ora la vediamo, insieme al fidanzato Federico Piccinato, con un lungo abito nero firmato […] L'articolo Sonia Lorenzini al Festival di ...

Il Postino - 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia : oggi è ancora il più bel racconto cinematografico di cosa sia la ricerca della poesia : Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25 anni di distanza dal debutto di quel film (1 settembre 1994, Festival di Venezia). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che ...

Martin Eden : il romanzo di Jack London che ha ispirato il film con Luca Marinelli a Venezia 2019 : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista, fra gli altri, il nuovo film di Pietro Marcello interpretato da Luca Martinelli. La pellicola, attesa nelle sale il 4 settembre, rilegge la storia di uno dei personaggi più tragici dello scrittore americano Jack London, ambientandola in una Napoli di inizio secolo. Ma nel romanzo siamo in America: ecco la storia di “Martin Eden”.Continua a leggere

Venezia - "Wasp Network" di Assayas : non fosse in concorso - passerebbe inosservato. - : Serena Nannelli La storia vera di cinque cubani, agenti infiltrati nella Miami degli Anni 90 tra i gruppi anti-Castristi. Ricostruzione asfittica, recitazione media e lungaggini minano il risultato Olivier Assayas (già regista di "Personal Shopper" e "Sils Maria") torna in concorso a Venezia 76 con il thriller "Wasp Network", tratto dal libro “Los últimos soldados de la guerra fría” (The Last Soldiers of the Cold War), dello ...

The Perfect Candidate a Venezia 76 - una donna saudita prova a cambiare il suo destino contro l’ipocrisia maschilista (recensione) : Dopo la pausa occidentale, Haifaa al-Mansour torna a rivolgersi alla sua terra e a tematiche a lei care in The Perfect Candidate a Venezia 76. L'occhio della regista si sofferma, ancora una volta, sulla condizione femminile nei Paesi musulmani e lo fa offrendo uno sguardo leggero ma delicato sulla questione. Protagonista è Maryam, una giovane dottoressa che lavora in una piccola clinica in Arabia saudita. La donna però aspira ad altro: un ...

The New Pope conferenza stampa a Venezia 76 con Paolo Sorrentino - Jude Law e John Malkovich (VIDEO) : The New Pope si presenta a Venezia 76 Paolo Sorrentino presenta finalmente alla stampa “The New Pope” l’attesissimo seguito della serie tv internazionale Sky “The Young Pope”. Presenti ...