Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 17 | 10

(Di lunedì 2 settembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la nave Eleonora della Mission lifeline con 300 migranti soccorsi a bordo respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta a dichiara lo stato di emergenza entrando in acqua italiane si è diretta verso il porto di Pozzallo dov’è che poi entrata la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della nave così che glielo 300 migranti potremmo sbarcare a chiedere al presidente Giuseppe Conte di affrontare immediatamente la situazione delle persone bloccate in mare in condizione di emergenza Umanitaria ovviamente continuano a chiedere che ci si prepari ad una svolta radicale nelle politiche su questi temi così in una nota il segretario del PD Nicola Zingaretti sicurezza che il PD vuole cancellare ...

