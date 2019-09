ReinvenTiamo Roma La città partecipa a bando Reinventing Cities

Fonte : laprimapagina

(Di lunedì 2 settembre 2019)Capitale parteciperà al nuovointernazionale, avviato da C40Climate Leadership Group. Ilsarà lanciato

virginiaraggi : #ReinvenTIAMO Roma. Prosegue l’iter per la riqualificazione degli spazi abbandonati in via dei Lucani a San Lorenzo… - laboescapes : RT @Roma: ReinvenTIAMO Roma: al via il Programma di Rigenerazione Urbana in Via dei Lucani a San Lorenzo. Da oggi e per 90 giorni è possib… - ONDSFS : RT @Roma: ReinvenTIAMO Roma: al via il Programma di Rigenerazione Urbana in Via dei Lucani a San Lorenzo. Da oggi e per 90 giorni è possib… -