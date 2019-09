Pareggio nel derby | ma poteva andare peggio

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma – Un buon punto in unsofferto per la Roma di Fonseca, al termine di una partita dai due volti da parte dei giallorossi in cui la Lazio ha giocato più da squadra creando numerose palle goal. Primo tempo tutto sommato positivo per la Roma, con gli 11 in campo ben posizionati e pronti a partire in contropiede per provare a far male alla difesa biancoceleste. Buona la compattezza e la velocità con cui si è ribaltata l’azione da difensiva a offensiva in più di un’occasione, discreto anche l’atteggiamento del pacchetto arretrato, fatta eccezione per un paio di situazioni in cui due imbucate centrali per poco non hanno permesso a Immobile e Luis Alberto di arrivare al bersaglio grosso. Non molte le occasioni create, sintomo che comunque bisogna lavorare per migliorare negli ultimi 15 metri. Un po’ di sfortuna nei due pali colpiti. Ripresa nettamente ...

OfficialASRoma : Il Derby finisce in pareggio. Nel primo tempo la sblocca Kolarov dal dischetto, nella ripresa pareggia Luis Alber… - 10_luisalberto : Un vero peccato questo pareggio, meritavamo di più. Molto felice per il mio primo gol nel derby ???????? una sensazione… - M5S_Baroni : Questo ha fatto 4 legislature, usa ancora l'auto blu da ex-ministro, ha votato il pareggio di bilancio in Costituzi… -