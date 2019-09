L’uragano Dorian visto dalla Stazione Spaziale VIDEO

L’uragano Dorian visto dallo spazio : Case scoperchiate, allagamenti, blackout della corrente elettrica, vento che supera i 300 chilometri orari, le prime vittime. Dorian, l’uragano che da giorni minaccia di abbattersi sulla East Coast degli Stati Uniti ha raggiunto il culmine della sua potenza – e, nel contempo, la terraferma: un’enorme tempesta che si è estesa nelle ultime ore dall’arcipelago delle Bahamas alle coste della Florida, della Carolina e della Georgia, ...

Erano le 22 italiane di domenica sera quando L'uragano Dorian ha raggiunto l'arcipelago delle Bahamas provocando danni non ...

L’uragano Dorian devasta le Bahamas. Evacuazioni in Florida - Georgia e Carolina : “Preghiamo per i residenti delle Bahamas colpiti come mai prima da un uragano di categoria 5 con venti a quasi 320 km all'ora”, ha twittato il presidente americano Donald Trump

L’uragano Dorian “è mortale - è un mostro” : si sposta “pericolosamente vicino alla Florida” - evacuata l’intera costa del South Carolina : Sono quasi 150mila le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuare l’area della Contea di St. Johns, in Florida, in vista dell’arrivo dell’uragano Dorian, che “si muoverà pericolosamente vicino alla costa della Florida fra lunedì e martedì notte,” ha affermato il National Hurricane Center, sottolineando che Dorian fa registrare venti fino a 350 km/h. L’aeroporto di Palm Beach è stato chiuso: al ...

L’uragano Dorian si abbatte sulle Bahamas con una violenza mai vista : isole Abaco devastate - “non è rimasto nulla”. FOTO e VIDEO impressionanti : Centri abitati sott’acqua, case distrutte, tetti divelti dalle raffiche di vento: sono le isole Abaco, nell’arcipelago delle Bahamas colpito dall’uragano Dorian. Lo riferisce il dipartimento dei vigili del fuoco di Hope Town, che fara’ una prima valutazione dei danni appena la tempesta avra’ oltrepassato l’isola. “Non e’ il tempo del panico, ora e’ il tempo di pianificare come ...

Bahamas travolte da Dorian - L’uragano più forte della loro storia : turisti italiani evacuati. Gli Usa in allerta per la loro costa orientale : Dorian ha toccato terra: lo ha fatto alle Bahamas dove ha scaricato tutta la sua furia. L’uragano ha raggiunto categoria 5, con venti fino a 290 chilometri all’ora e piogge torrenziali: è il più forte dall’inizio dell’anno registrato in tutto il pianeta. “Cercate immediatamente riparo” è l’appello lanciato dal National Hurricane Center ai residenti sulle isole caraibiche che non hanno mai conosciuto un uragano così forte nella ...

L’uragano Dorian colpisce le Bahamas : italiani in fuga - venti fino a 354 Km/h. “Condizioni catastrofiche - pericolo per le vite umane” : Appena ha investito le Bahamas, il potente e minaccioso uragano Dorian si è intensificato e il Centro Usa per le emergenze uragani lancia l’allarme: “Sono in pericolo vite umane”. I venti massimi sostenuti sono aumentati da 285 a 295 chilometri l’ora, e le raffiche a 354 Km/h. Si potrebbero verificare, per il Centro, episodi di “distruzione estrema”. L’uragano Dorian ha colpito il nordovest delle ...

L’uragano Dorian colpisce le Bahamas - italiani in fuga : “Condizioni catastrofiche” - venti fino a 285 Km/h : L’uragano Dorian ha colpito il nordovest delle Bahamas, determinando “condizioni catastrofiche”. Lo riferisce il Centro nazionale Usa per gli uragani (Nhc), spiegando che la zona colpita è quella delle isole Abaco e che più tardi la tempesta si sposterà sull’isola di Grand Bahama. Con venti massimi che spirano a 285 chilometri all’ora, Dorian è ora “l’uragano più forte delle registrazioni moderne a ...

L’uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria : Bahamas e USA attendono una catastrofe - “sarà un disastro” : L’uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson, la più alta esistente: è uno dei più potenti della storia, con venti superiori ai 260mk/h. La tempesta sta per abbattersi sulle isole Abaco nell’arcipelago delle Bahamas, uno straordinario paradiso naturale che adesso però rischia di essere spazzato via. L’uragano potrebbe causare danni considerevoli e minacciare la vita dei residenti. ...

L’uragano Dorian ha raggiunto la massima categoria di pericolosità : Un giorno dopo aver raggiunto la quarta delle cinque categorie della scala Saffir-Simpson, l’intensità delL’uragano Dorian è ora considerata massima e di portata potenzialmente catastrofica. L’uragano sta costeggiando le isole Bahamas a oltre 250 chilometri orari di velocità. Si sta

Meteo - L’uragano Dorian LIVE : Bahamas e Florida col fiato sospeso - allarme negli USA ma anche in Europa [MAPPE] : L’Uragano Dorian, che ha assunto una forza potenzialmente letale (da oltre 24 ore è di 4ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson), si sta avvicinando minacciosamente verso le isole Bahamas e la Florida. Secondo le ultime previsioni del Centro nazionale statunitense degli uragani Dorian e i suoi venti potrebbero raggiungere oggi il nord ovest delle Bahamas. Il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha chiesto ai residenti ...

Trump da il via libera al “killer del clima” - ma adesso teme L’uragano Dorian : forza 4 - evacuata la popolazione : Andrew Wheeler, amministratore dell’EPA ( Environmental protection agency USA ), nonché ex lobbysta dell’industria petrolifera e del carbone, ha annunciato ufficialmente una proposta volta a “rottamare” le precedenti norme di Barak Obama circa le emissioni di gas metano. Le restrizioni riguardano principalmente le società petrolifere, con lo scopo di rendere meno rigidi gli obblighi sul controllo e sulla riparazione di ...

L’uragano Dorian sta modificando la sua traiettoria : Florida - Georgia e South Carolina a rischio. “E’ estremamente pericoloso - preparatevi” : L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura. Non solo , ma anche la Georgia e il South Carolina risultano a rischio e temono l’arrivo di Dorian. L’uragano sta modificando lentamente la sua traiettoria e si prevede ora che il suo impatto si farà sentire fino alla costa della Georgia. Al momento Dorian continua a marciare verso le Bahamas. “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per ...

