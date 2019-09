È in arrivo un revival della serie Bayside School?

Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=MftOONlDQac Siamo ufficialmente nell’epocanostalgia e questo è lampante anche nel mondo delletv: in questi ultimi mesi l’ondata di recuperi seriali si sta concentrando sugli anni Novanta e un esempio lampante su tutti è sicuramente il recente ritorno di Beverly Hills 90210. Ma c’è un’altrache ha raccontato i giovanissimi di due decenni fa che potrebbe ritornare presto, al meno a detta dei suoi storici protagonisti. Stiamo parlando di. La sitcom adolescenziale, intitolata in originale Saved by the Bell (“Salvati dalla campanella”), andò in onda per quattro stagioni a partire dal 1989 anche se in Italia è stata trasmessa solo a partire dal 1993, quando negli Stati Uniti terminava ormai il suo corso. Si concentrava in particolare sulle storie di sei adolescenti che frequentavano il ...

