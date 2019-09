Zanzare | cronaca estiva di un duello all’ultimo sangue

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) Mi sdraio sul letto consapevole che ci sei, odiosa zanzara. Ti aspetto, sono calmo. Tendo l’orecchio al ronzio, stringo nelle mani la mia arma: un asciugamano. Ancora nulla, nessun ronzio, forse per miracolo non sei entrata nella mia stanza che è stata con le finestre aperte tutta la sera? Possibile? Una flebile speranza di dormire sereno si fa spazio in me. Provo a chiudere gli occhi. E appena chiudo gli occhi, eccoti! Ti scaccio dall’orecchio con la mano e mi alzo sul letto, aguzzo la vista, tutta la stanza è illuminata a giorno. Dove ti poserai? Aspetto, con calma zanzaricida. Niente, passano i minuti, non ti posi sul muro bianco come il latte, puttana! Torno a sdraiarmi, stanco di stare in piedi sul letto come una statua. Riprovo a chiudere gli occhi, ho voglia di dormire, di sognare. Lancio un’occhiata alla sveglia, è passata la mezzanotte. Nessun ronzio. Chiudo ...

