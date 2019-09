F1 | GP Belgio 2019 | prima vittoria di sempre per il Principato di Monaco! E non sarà

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Despoei tugiù sciu d’un nostru paise. Se ride au ventu, u meme pavayun. Sono le prime note dell’Inno Nazionale deldi Monaco che oggi, per lavolta nella storia, sono suonate su un podio del Mondiale di Formula Uno. Gli appassionati sono abituati a sentire questa bella melodia orchestrata da Leon Jehin ogni anno a pochi istanti dal via del GP di Monaco ma mai nessun pilota con passaporto del piccolo Stato in Riviera era riuscito a vincere un Gran Premio nella massima categoria automobilistica. Il digiuno è stato spezzato da Charles Leclerc che ha conquistato il GP delal volante della Ferrari, il 21enne aveva sfiorato il successo in due occasioni nei mesi scorsi: in Bahrain venne frenato da un problema meccanico sulla Rossa quando era ormai involato verso il trionfo, in Austria subì invece il discusso sorpasso ad opera di Max Verstappen a due giri dal ...

SkySportF1 : A Spa la prima vittoria di @Charles_Leclerc Con lui le @MercedesAMGF1 sul podio I risultati ?… - SkySportF1 : Il minuto di silenzio in #F1 in ricordo di Anthoine #Hubert ? - RaiSport : ?? Charles #Leclerc in pole e poi Sebastian #Vettel. Prima fila #Ferrari domani al via del gran premio del #Belgio!… -