Cara amica del M5s | tocca a te Prego Karl Marx e John Lennon che tu faccia la scelta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019)del M5S, ti scrivo e ti. Tu che sei stata sbeffeggiata dalle amiche, quando col sostegno di decine di migliaia di attivisti Grillo proponeva a Prodi la rivoluzione dell’efficienza energetica. Tu che quando si protestava contro la corruzione con i Vaffanculo Day, sei stata derisa dai colleghi di lavoro che citavano Fassino. Tu che hai dovuto incassare insulti su insulti e hai giurato: “Mai col Partito Democratico”. Ti, ascoltami: pare proprio che il Pd abbia ormai deciso di tentare un accordo su alcuni obiettivi condivisi. Adesso sarai tu a decidere con la votazione su Rousseau se questo accordo sul programma si dovrà fare o no. E alladi tutti gli sberleffi sulla democrazia digitale di Davide Casaleggio potrebbero prevalere quelli che sono talmente offesi e irati col Pd da preferire andare al voto e regalare il potere a Salvini. So benissimo che per molti, ...

