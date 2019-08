US Open 2019 oggi in tv 31 agosto | programma | ordine di gioco | orari e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) E’ tempo di day-6 a New York (Stati Uniti) per questa edizionedello USdi tennis. Si andrà a completare il quadro dei qualifiche agli ottavi di finale del Major americano. Tornerà in campo il n.2 del mondo Rafael Nadal che dovrà vedersela contro il coreano Hyeon Chung. I favori del pronostico sono tutti per Rafa, desideroso di raggiungere la seconda settimana dello Slam. Nella sessione serale molto affascinante il confronto tra la n.1 del mondo Naomi Osaka, campionessa in carica a Flushing Meadows e la giovane Cori Gauff. Una sfida generazionale tutta da vivere. In casa Italia ci sarà il nostro Matteo Berrettini che ha nel mirino la conquista degli ottavi, partendo favorito contro il giovane australiano Alexei Popyrin, match che chiuderà ildel campo n.17. Lo USdi tennis è su Eurosport Guarda ora Eurosport su DAZN Il Primo Mese è Gratis US...

LegaSalvini : SALVINI DI NUOVO NEL MIRINO DEI GIUDICI PER LA OPEN ARMS: «CONTRO DI ME UN'ALTRA INDAGINE» - fattoquotidiano : Open Arms, gip: “Italia era obbligata a indicare porto sicuro”. Possibile omissione d’atti d’ufficio e sequestro di… - fattoquotidiano : Open Arms, gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare: “Migranti trattenuti contro volontà, ma l’ong no… -