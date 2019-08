Serie A | l’Inter sul campo del Cagliari | gara live su Sky

Serie A - la TOP 11 della 1^ giornata : domina il centrocampo dell’Inter - in panchina la scelta è ‘di cuore’… : La prima giornata di Serie A si è chiusa con l’anticipo di ieri sera tra Inter e Lecce, che ha visto i nerazzurri di Antonio Conte esordire con una schiacciante vittoria ai danni del Lecce. Segnano all’esordio Sensi e Lukaku e lanciano un messaggio a Juventus e Napoli, che nella giornata di sabato hanno avuto la meglio a domicilio di Parma e Fiorentina. Delude un Milan spento e senza idee, sconfitto a Udine da un gol di Becao. ...

Serie A - l’analisi della prima giornata : è ancora la Juve di Allegri - bene l’Inter ma è il Napoli ad entusiasmare : Si è conclusa ieri la prima giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha già portato importanti indicazioni, è già il momento di effettuare un primo bilancio. Il turno si è aperto con il successo della Juventus sul campo del Parma, 0-1 grazie ad una rete siglata dal difensore Chiellini, sembrava ancora la squadra di Massimiliano Allegri, la mano di Maurizio Sarri ancora non si è vista. I bianconeri hanno giocato una ...

L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A : L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A giocato questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: era la prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, e sebbene la vittoria

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : bianconeri in vantaggio all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 La Juventus termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 allo Stadio Tardini contro un Parma caparbio e sin subito pronto a lottare. La Vecchia Signora ha sbloccato il match con Chiellini, per poi dominare nella zona di campo avversaria per lunghi tratti, trovando il raddoppio con Ronaldo, salvo vedersi annullare il gol dal Var. FINE PRIMO TEMPO 48′ Tante interruzioni ...

Serie A al via - fuga per lo scudetto : la Juve è favorita ma è un’incognita. Dal Napoli all’Inter : tocca alle altre partire bene e battere la noia : La fuga come grimaldello per sconfiggere l’ineluttabile. La Serie A riparte così, sabato alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma, con il primo pallone giocato da Ronaldo e dalla sua Juventus, mentre tutti gli altri stanno a guardare la favorita. Sapendo che la squadra che ha dominato gli ultimi 8 campionati è al momento un’incognita. Ha comprato, anche bene, ma non è stata capace di vendere. Ha portato Maurizio Sarri in panchina, ma ...

La Serie A TIM riparte su DAZN : subito l’Inter di Conte : L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT ripartono in streaming live e on demand a partire da questo weekend. La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio appuntamento: Roma – Genoa, con l’esordio del nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca, […] L'articolo La Serie A TIM riparte su DAZN: subito l’Inter di Conte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Calciomercato Serie B e C : colpo Juve Stabia - l’Empoli prende un baby dall’Inter - cessione Catania : Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità. S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in Serie A nel 2006, ha ...

Niente Serie A - Marchisio resta coerente : “ho rifiutato anche un’offerta di Suning - troppo vicina all’Inter” : L’ex centrocampista italiano ha parlato del proprio futuro, confermando come non tornerà a giocare in Serie A Il futuro di Claudio Marchisio resta al momento difficile da decifrare, ma una certezza c’è eccome: l’ex Juve e Zenit non tornerà a giocare in Serie A. troppo forte il legame con i bianconeri per indossare un’altra maglia, nemmeno quella del Brescia che, proprio oggi, ha presentato Mario ...

Serie A 2019/2020 - prima giornata : si parte il sabato con la Juve su Sky - si chiude il lunedì con l’Inter su DAZN : prima giornata Serie A La Serie A 2019/2020 si avvicina all’esordio. sabato 24 agosto inizierà la prima giornata di campionato dagli anticipi, proseguirà poi con le partite della domenica e il posticipo del lunedì sera. La ‘ripartizione’ dei match tra Sky e il servizio di video streaming online DAZN, che detengono i diritti, è stata decisa. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della prima giornata Ad inaugurare la nuova ...

Serie A - calendario 2019/20 : la Juventus inizia a Parma - l’Inter con il Lecce. Per il Napoli c’è la Fiorentina - Roma-Genoa. Si inizia il 24 agosto : La Juventus campione d’Italia ricomincia da Parma, mentre l’Inter di Antonio Conte giocherà contro in Lecce, città natale del tecnico nerazzurro. La prima giornata di Serie A, in programma il 24 e 25 agosto, mette subito di fronte Napoli e Fiorentina, mentre la Roma giocherà la prima all’Olimpico contro il Genoa. Per il Milan c’è l’Udinese e la Lazio va Genova per affrontare la Sampdoria. La prima giornata – ...

