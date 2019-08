Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Un Black Friday, quello appena passato. Così scrive Tony. Su Il Giornale racconta i due episodi che lo hanno macchiato. Da un lato l’infortunio di Chiellini. Dall’altro la causa intentata daall’Inter. La rottuta dei legamenti del difensore bianconero sono “un colpo bastardo al capitano”. Rugani non potrà partire più. De Ligt dovrà imparare presto i meccanismi di Sarri e quelli italiani in generale. “Tocca a Sarri tenere in piedi il gruppo che perde un elemento cardine, per motivi soprattutto caratteriali”. Dall’altro lato c’è lache esplode inai cinesi dell’Inter. “L’ottimismo di Marotta va a sbattere contro la perfidia dell’argentino e della sua consorte procuratrice. È una, una vicenda che non porta bene a nessuna delle parti, di certo non al club che si è ...

napolista : Damascelli: la storia di Icardi (amara e volgare) è una bomba che scoppia in faccia all’Inter Solo sconfitti. L’Int… - EPAS_Bitonto : «1.840 dipendenti e una storia di traguardi raggiunti fra gli applausi della platea internazionale: lo stabilimento… -