La moglie lo lascia e lui prende una decisione incredibile

Morto da 45 giorni - la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una giovane colombiana alla quale aveva lasciato in eredità due lussuosi appartamenti : La vendetta è un piatto da servire freddo. Forse in questo caso fin troppo freddo. Il cadavere di un uomo giace in una cella frigorifera di un obitorio da 45 giorni. La moglie ha dichiarato sui giornali che non ha nessuna intenzione di seppellire il proprio marito, perché prima che morisse l’uomo l’aveva tradita con una giovane e prorompente colombiana. Il defunto era un architetto di mezza età molto conosciuto in un paesino ...

Genova - lascia l'auto in divieto per soccorrere la moglie incinta : multato : Enrico Gatto, 42 anni, voleva raggiungere la compagna che stava male ma non riusciva a trovare parcheggio

Le notizie del giorno – Atalanta contestata - Nedved lascia la moglie per una 23enne - ucciso Diabolik : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. I fatti più importanti di oggi. Atalanta contestata – L’Atalanta è reduce da un campionato entusiasmante che si è concluso con la qualificazione alla Champions League, le aspettative sono tante in vista di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Ma non mancano i problemi, in casa Atalanta c’è aria di contestazione, fuori ...

Nedved lascia la moglie per una 23enne : storia con Lucie Anovcinova [FOTO] : Pavel Nedved è concentrato sul calciomercato della Juventus ma nel frattempo continuano a circolare voci di gossip. Secondo il tabloid di Praga ‘Blesk’, l’ex calciatore bianconero si sarebbe separato da sua moglie Ivana per mettersi insieme a Lucie Anovcinova, una ragazza di 23 anni. Il dirigente è stato paparazzato con la giovane ragazza in occasione di una gara di equitazione, il ‘Longines Global Champions Tour ...

Uno schianto tremendo : marito e moglie morti sul colpo. Lasciano una figlia di 12 anni : marito e moglie morti entrambi sul colpo mentre tornavano a casa dalla figlia, 12 anni. Un incidente tremendo quello avvenuto sabato sera, 3 agosto. Mario Cere, 55 anni, e Manuela Saviori, di un anno più giovane, avevano trascorso la giornata a Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, dove vivevano e dove la ragazzina li aspettava. Non sono mai arrivati a casa: un tremendo incidente ...

La triste storia del ciclista Cimolai : “Mia moglie mi ha lasciato durante il Giro d’Italia” : Su Instragram lo sfogo-confessione del friulano dopo la vittoria di una tappa in Belgio. Erano sposati da 6 mesi

