Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Inutile girarciattorno: il consumo diha gravi costi nascosti pere salute collettiva. E se la nostra ossessione per lasta costando cara al pianeta, non dovremmo forse iniziare arla? Questa la domanda che ha acceso un dibattito politico ine che ha trovato consenso tra diverse correnti parlamentari. Il tutto nasce da dati sbattuti in faccia a tutto il mondo da istituzioni come l’Onu o dalle più importanti riviste scientifiche: la produzione diha un impatto ambientale che il pianeta non può più sostenere. Basti pensare che questa industria è responsabile del 18% delle emissioni di gas serra a livello globale, più dell’intero settore trasporti, o che per produrre un singolo hamburger sono necessari fino a 2350 litri di acqua. Non solo, il bestiame converte le proteine vegetali in proteine animali con un tasso di efficienza molto basso: ...

Cascavel47 : La Germania tassa la carne per aiutare ambiente e allevatori. Qui invece ancora nulla - frances73686035 : Ecco cosa propone il PD d'accordo con Conte : Più migranti africani possibilmente islamici e muscolosi,tassa patrim… - frances73686035 : @Ag Ecco cosa propone il PD d'accordo con Conte : Più migranti africani possibilmente islamici e muscolosi,tassa pa… -