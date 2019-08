In punta di piedi con la morte | trama e cast del thriller su Rai2

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 30 agosto 2019) Arriva dal regista televisivo Jeff Hare ildiin onda venerdì 30 agosto dalle 21.20 in poi. Si intitola Indicon laed è una produzione americana del 2018. Indicon la: anticipazioniAlla fine della scuola, Kate trova un lavoro estivo presso una villa fuori città. Deve occuparsi di due bambini, orfani di madre, e il cui padre è sempre in viaggio per lavoro. Kate si trova a dover difendere la piccola Rose dal violento e impunito Jack. Kate si imbatte per caso in un video nel quale Elizabeth, la defunta madre, esprime la paura che nutre nei confronti di Jack, che reputa cattivo e a causa del quale teme per la sua vita. Indicon laMorgan Obenreder interpreta Kate mentre Danielle Bisutti veste i panni della signora Grey. Tucker Meek ha il ruolo di Jack e c’è Violet Hicks nelle vesti di Rose. David Rees ...

57Davide : RT @saveriolakadima: #DiMaio non si smentisce mai. Alla giusta richiesta di #Zingaretti di modificare il #decretosicurezza replica No. Di M… - luiginoburesta : @repubblica volete che il duce e il ducetto non siano d' accordo?per rifarsi adesso punta i piedi e cerca di scaric… - AssaissoMarisa : RT @saveriolakadima: #DiMaio non si smentisce mai. Alla giusta richiesta di #Zingaretti di modificare il #decretosicurezza replica No. Di M… -