Candice Swanepoel sbarca a Venezia e rompe tutti gli schemi sul red carpet

(Di venerdì 30 agosto 2019) Per stupire anon basta esagerare. Non è sempre l’abito più luccicante, il più maestoso, il più stravagante ad attirare l’attenzione alla Mostra del Cinema, ma anche quello più “fuori luogo”. Lo sa bene l’angelo di Victoria’s Secretche ha sfilato sul redcon un outfit fuori dagli, firmato dalla casa di moda italiana Etro. La modella sudafricana ha indossato una camicia oversize a righe azzurre e bianche, stretta in vita con un cinturone nero dalla fibbia dorata, in richiamo ai gioielli indossati. A slanciare le sue lunghissime gambe, un paio di decollete a spillo nere. Il suo look apparentemente casual è tra i più audaci visti sul secondo reddella Mostra del Cinema di, per il quale la madrina Alessandra Mastronardi ha optato invece per ...

