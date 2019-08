L’intermediario di Llorente all’Inter per vecchie questioni non per il mercato

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) La visita deldialla sede dell’Inter, ieri, non è stata dettata dadi. L’incontro sarebbe legata a non meglio precisate “vicende che riguardano il passato”. Nessuna beffa al Napoli, quindi. A scriverlo sono sia il Corriere dello Sport che Repubblica. Oggi lo spagnolo incontrerà De Laurentiis. Tra il Napoli e l’attaccante c’è un accordo, legato comunque alla decisione di Mauro Icardi, che il club partenopeo continuerà ad aspettare ancora oggi. L'articolo L’intermediario diall’Inter per(non per il) ilNapolista.

