Il vento soffia forte | fa volare un ombrellone e si conficca sotto l’ascella di un ragazzo

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Tokyo. Un bel Martinenghi a un passo dal podio nei 100. Shymanovich e Rapsys : soffia il vento dell’Est : Prima giornata della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto senza podi per un’Italia ridotta ai minimi termini a causa della rinuncia di Federica Pellegrini ai 400 a cui era iscritta. Il risultato di maggior spicco in casa azzurra è il quarto posto nei 100 rana di Nicolò Martinenghi che disputa una gara di ottimo livello, migliorando la prestazione di Gwangju che gli fruttò la qualificazione in semifinale dove fu poi ...

Dove ci può portare il vento autoritario che soffia sul Paese? : Penso che il libro di Scurati su Mussolini – che ho letto di recente – non dica nulla di nuovo a chi da anni si documenta sul fascismo e sul suo Duce. Ma al tempo stesso sono felice del suo successo perché vuol dire che molti dei 150mila italiani che finora hanno comprato il libro - e che per varie ragioni sapevano pochissimo sul come e il perché dell’avvento di Mussolini al potere - si renderanno conto di come ...