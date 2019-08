Ancelotti sul sorteggio | “Girone difficile ma migliore dello scorso anno”

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...

Gazzetta : Ancelotti e De Laurentiis non concordano sul rinnovo di Callejon : Manca poco meno di un mese alla chiusura del mercato e il Napoli segue due operazioni partita all’inizio della sessione e ancora non terminate, Lozano e James Rodriguez. La sensazione è che andranno entrambe a buon fine, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo e pazienza per incastrare i pezzi, secondo la Gazzetta dello Sport. Da queste trattative dipende però anche il futuro di Callejon, l’attaccante spagnolo ha il contratto in ...

De Laurentiis a Espn : «Sul mercato io Ancelotti e Giuntoli abbiamo idee diverse» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una serie di interviste mentre era a Miami c on il Napoli per la doppia amichevole con il Barcellona. Espn ha pubblicato oggi uno stralcio della prima intervista in cui si è parlato di mercato “Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente che tipo di giocatore e che valore ha. Può essere un buon acquisto per il Napoli così come potrebbe esserlo James Rodriguez ...

Ancelotti in conferenza glissa sul mercato ma non sul suo futuro in MLS : Carlo Ancelotti in conferenza stampa prima del match amichevole contro il Barcellona ha preferito glissare sul mercato ma non sul suo futuro. Allenare in MLS potrebbe essere una bella esperienza in futuro. Ancelotti in conferenza – Il tecnico azzurro non ha approfondito argomenti di mercato ma ha aperto ad un possibile approdo in MLS citando l’invito dell’amico David Beckham. Ecco quanto riportato da Fox Sport ...

Ancelotti : “Barcellona? Vogliamo fare bella figura. ADL ha fortuna. Sul mercato - Milik e Koulibaly…” : Ancelotti: “Barcellona? Vogliamo fare bella figura. ADL ha fortuna. L’ intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ Ancelotti: “Barcellona? Vogliamo fare bella figura. ADL ha fortuna. Sul mercato, Milik e Koulibaly…”. Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista all’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, dove tratta un po’ tutti gli argomenti. ...

Napoli - la missione scudetto di Ancelotti : “noi in vantaggio sulle avversarie - vi svelo perchè” : Può essere la stagione del definitivo salto per il Napoli, la squadra azzurra si candida ad essere ancora una volta l’antagonista numero uno della Juventus, la dirigenza è al lavoro per completare la rosa ed essere ancora più competitiva, intervista de ‘La Gazzetta dello Sport’ al tecnico Carlo Ancelotti, indicazioni dal precampionato: «Abbiamo evidenziato le qualità, che sono il palleggio, il fraseggio e anche la ...

Ancelotti : “Stiamo lottando sul mercato perché vogliamo vincere” : Carlo Ancelotti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo Napoli, di come vede la squadra a questo punto della preparazione e di cosa si aspetta per questa stagione. Il tecnico è sereno, pronto ad affrontare la doppia sfida con il Barcellona e ben impressionato dalle due contro Liverpool e Marsiglia, anche se di calcio estivo si tratta. Come arriverà il suo Napoli all’inizio del campionato? «Abbastanza collaudato. Noi non dobbiamo provare ...

Il Giornale : “Napoli gigante addormentato sul mercato. Basterà il parafulmine Ancelotti?” : L’immobilismo attivo Il gigante addormentato. Titola così Il Giornale a proposito del mercato del Napoli. Il quotidiano comincia scrivendo così: “L’immobilismo attivo (riferimento triste e tragico della storia italiana, ndr) di De Laurentiis per ora ha prodotto più illusioni che certezze”. E aggiunge: “ Carlo Ancelotti è stato il parafulmine di acquisti mancati e pesanti partenze della scorsa stagione. Ma ora? Un allenatore non può ...

Sky – Ancelotti : “Gara ordinata e intelligente contro i campioni d’Europa - finiamo la preparazione con il sorriso - sul mercato c’è voglia da parte di tutti” : Carlo Ancelotti, dopo la grande vittoria per 3-0 contro il Liverpool in amichevole a Edimburgo è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “Vittoria un po’ inaspettata, è stata una gran bella partita, approcciata con la giusta mentalitá Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare inutilmente, siamo ...

CorSport : Pépé pronto a esibirsi sull’Olimpo con Ancelotti alle spalle : È durato tre ore l’incontro di De Laurentiis con Samir Khiat, Michael N’cho e Aboubakar Traorè, manager di Nicolas Pépé. A sorpresa, ieri, sono atterrati a Dimaro per incontrare il Napoli, mentre tutti aspettavano Jorge Mendes per discutere l’affare James Rodriguez. L’accordo con il Lille, squadra di provenienza del francese, non è mai stato un problema, scrive il Corriere dello Sport. I due club avevano già trovato l’accordo per una base di 65 ...