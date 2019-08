Zingaretti | “Ottimista? Sempre”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Ottimista? “Io sempre”. si limita a dire questo arrivando alla Camera per la Direzione del Pd mentre, proprio a Montecitorio, si è concluso l’incontro tra dem e M5S. Le delegazioni sono impegnate nel confronto sui contenuti, mentre si cerca di risolvere il nodo del nome e l’. “Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo governo” dice. Il futuro può essere un Conte bis? “Deve essere un nuovo governo”.L'articolo: “Ottimista? Sempre” CalcioWeb.

