Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 13 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019)dailynews radiogiornale per l’ascolto della Stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazione del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle per sciogliere i nodi che ancora ostacolano Intesa per la formazione di un nuovo governo non credo che ci siano Abeti da parte del PD dice Marcucci lavoriamo sui contenuti aggiunge del Rio Di Maio è il capo politico del MoVimento 5 Stelle deve essere assolutamente nel governo e avere un ruolo dicono dai pentastellati ieri prima lo sblocco sul Conte premier poi la nuova frenata sulle ipotesi di Di Maio vicepremier e leader dei partiti saranno dal capo dello Stato Mattarella per le consultazioni il PD alle 16 Forza Italia alle 17 lega alle 18 e Movimento 5 Stelle alle 19 pershankland horsemen di Trump Spero resti premier dice il presidente statunitense lo spread ...

SkyTG24 : #UltimOra #CrisidiGoverno, sospeso l'incontro previsto per le 11.00 tra #M5S e #PD #Canale50 - SkyTG24 : #Trump su Twitter: spero che 'Giuseppi' #Conte rimanga primo ministro. Tutti gli aggiornamenti nel nostro live ?? - SkyTG24 : #UltimOra Fonti #PD: accordo a rischio per richieste e ambizioni di #DiMaio. Fonti M5S: Di Maio non ha mai chiesto… -