Sondaggi Ipsos | molto alto il consenso per Giuseppe Conte | stabile al 52%

Sondaggi elettorali IPSOS : coalizione Lega-FDI ha maggioranza assoluta : Sondaggi elettorali IPSOS: coalizione Lega-FDI ha maggioranza assoluta La crisi di governo iniziata l’8 agosto segna lo spartiacque della legislatura, che potrebbe finire anzitempo qualora non si trovassero maggioranze alternative all’asse Lega – M5S. In caso di elezioni anticipate, l’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia potrebbe strappare una larga maggioranza parlamentare. È questo il risultato ...

La nuova Camera secondo un Sondaggio Ipsos : la Lega fa il pieno - M5s sotto il Pd : Le proiezioni Ipsos provano a dare conto dei prossimi scenari: Lega e Fratelli d'Italia insieme raccoglierebbero 358 seggi...

Sondaggi elettorali Ipsos : Lega doppia il M5S - lontano il Pd : Sondaggi elettorali Ipsos: Lega doppia il M5S, lontano il Pd Ora che la crisi di governo è un fatto compiuto, è quanto mai obbligatorio dare un’occhiata a quello che dicono i Sondaggi che rilevano le intenzioni di voto degli italiani. Gli ultimi danno la Lega con un vantaggio considerevole sui principali avversari che sono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sondaggi elettorali Ipsos: cosa dicono le ultime rilevazioni Non fa ...

Sondaggio Ipsos - Giorgia Meloni e le cifre pazzesche che Salvini non può ignorare : al voto subito : La Lega di Matteo Salvini arriva al 36% nell'ultimo Sondaggio Ipsos (era al 33,3% nelle rilevazioni del 26 giugno) e il centrodestra unito - Fratelli d'Italia con il 7,5% e FI con il 7,1% (in flessione) - supera la maggioranza, toccando quota 50,6%. Nonostante il via libera alla Tav - riferisce il C

Sondaggi elettorali IPSOS : crisi di governo - italiani vogliono Conte-bis : Sondaggi elettorali IPSOS: crisi di governo, italiani vogliono Conte-bis Nonostante ci si approssimi alla chiusura delle attività parlamentari (con le sessioni del 6 e del 7 agosto a palazzo Madama), continuano incessanti le discussioni su vita e morte (ovvero, crisi di governo) dell’esecutivo. In uno degli ultimi Sondaggi elettorali e politici di IPSOS, si rileva l’opinione degli italiani su questo tema. Il governo gialloverde ...

Sondaggio Ipsos - in caso di crisi di governo la maggioranza relativa degli italiani vuole un Conte-bis con rimpasto : In caso di crisi di governo e dimissioni del premier Giuseppe Conte, il 33% degli italiani ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un Conte-bis. Un nuovo esecutivo Lega-M5s da far partire ridefinendo gli obiettivi e rivedendo la squadra. Su questo concordano sia gli elettori pentastellati (66%) sia i leghisti (53%). E’ quello che risulta da un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera tra il 30 e il 31 luglio e ...

Sondaggi politici Ipsos : corruzione - fenomeno attuale per 50% italiani : Sondaggi politici Ipsos: corruzione, fenomeno attuale per 50% italiani L’inchiesta Mani Pulite è finita da più di due decenni eppure per un italiano su due le cose non sono cambiate: la corruzione nel settore pubblico e nella politica permane. Ad esserne convinto è un’italiano su due. I risultati del Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera ricalcano esattamente quelli di una rilevazione precedente effettuata da Demos sullo ...

Sondaggi elettorali IPSOS : giù PD e FI. Bene la Lega : Sondaggi elettorali IPSOS: giù PD e FI. Bene la Lega Nell’ultimo Sondaggio politico elettorale di IPSOS – l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli – si palesa il buon momento della Lega. La trama del possibile finanziamento ilLegale ricevuto dai russi non ha inciso in maniera significativa sulle intenzioni di voto del carroccio (così come mostrato dal nostro ultimo Sondaggio esclusivo). Vediamo, allora, le intenzioni ...

Sondaggi politici IPSOS : Conte supera Salvini in indice di gradimento : Sondaggi politici IPSOS: Conte supera Salvini in indice di gradimento L’ennesima crisi di governo sembra essere scongiurata. Il termine ultimo per poter indire elezioni per settembre – fissato per il 20 luglio -. Come si è potuto vedere dai Sondaggi delle ultimissime settimane, il caso Savoini e quello che è stato rinominato “Russiagate” e “Moscopoli” non ha eroso minimamente il consenso verso il ...

Sondaggi politici Ipsos : caso Lega-Russia - per italiani vicenda grave : Sondaggi politici Ipsos: caso Lega-Russia, per italiani vicenda grave Una vicenda grave. Così il 58% degli italiani, in un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, definisce il caso Lega-Russia, esploso pochi giorni fa, che vede coinvolto un collaboratore di Matteo Salvini. I fatti fanno riferimento ad un audio pubblicato settimana scorsa dal sito americano, BuzzFeed, in cui viene riportato il sospetto di finanziamenti segreti da parte di ...

Sondaggi politici Ipsos : Ong - anche i credenti stanno con Salvini : Sondaggi politici Ipsos: Ong, anche i credenti stanno con Salvini Nella tribolata “guerra” tra le Ong e il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, la maggioranza dei credenti si schiera con la linea dura adottata da quest’ultimo anziché con i “corridoi umanitari per i migranti” promossi da Papa Francesco. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera pubblicato il 6 luglio. ...

Sondaggi politici Ipsos : consenso per il governo mai così in basso : Sondaggi politici Ipsos: consenso per il governo mai così in basso Nuova rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. Interessante il dato sul consenso accordato al governo giallo-verde: per la prima volta dall’insediamento è sceso sotto quota 50%. Sondaggi politici Ipsos: intenzioni di voto in linea con le Europee Nessun particolare cambiamento da segnalare, secondo Ipsos, nelle intenzioni di voto a poco più di un mese dal voto per ...