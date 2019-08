Sì | i reali hanno un gruppo WhatsApp e l’hanno usato tutta l’estate

Temptation Island Vip - Serena e Pago nel cast : ecco perchè hanno deciso di partecipare al reality : Elga Enardu rivela i motivi che hanno spinto la sorella a partecipare al programma delle tentazioni.

Nicolas Cage i miei cobra reali hanno tentato di uccidermi : L’attore Nicolas Cage non è nuovo a dichiarazioni particolari e le sue strane abitudini sono famose. Recentemente ha però rivelato che possedeva due cobra reali, degli animali non propriamente domestici, hanno cercato più volte di ucciderlo ma lo hanno anche ispirato nella sua recitazione. L’attore come riporta l’Independent, ha rivelato al New York Times che:“Avevo due cobra reali ma non erano felici. Avrebbero cercato di ipnotizzarmi ...

