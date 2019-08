Segnalati problemi con spegnimento display oltre i 30 secondi per Samsung Galaxy S8 a

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori delS8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lodello schermola soglia dei 30per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le cose sotto questo punto di vista. Bel problema, soprattutto considerando che il superamento di tale limite si era rivelato utile per bypassare il disagio scaturito dal burn-in. Ad oggi, dunque, quest'ultimo bug può essere messo da parte solo ricorrendo al programma "Ora", come vi ho riportato qualche settimana fa sulle nostre pagine. Resta da capire quale sia l'origine esatta del malfunzionamento, in quanto dalla divisione italiana al ...

