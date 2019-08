Dazi e allarme sull’economia spingono il rame ai minimi da due anni

Export italiano in allarme : i nuovi Dazi di Trump possono costarci circa 5 miliardi : Le ultime minacce di Trump hanno riacceso le tensioni sul fronte commerciale, coinvolgendo direttamente anche l' Export italiano . Se la guerra dei dazi con la Cina avrà un impatto forte ma indiretto sulla nostra economia, molto più diretto sarà invece l'impatto delle tariffe sui prodotti che dall’Unione europea vanno negli USA.La minaccia al nostro Export Trump ha aperto questo nuovo terreno di scontro come ritorsione per gli aiuti all’europea ...

Allerta per la tempesta Barry nel Golfo del Messico : ordinate evacuazioni in Louisiana - allarme inonDazioni e “Storm Surge” : Allerta uragano nell’area del Golfo del Messico: sono state ordinate evacuazioni a New Orleans, in Louisiana. La tempesta tropicale Barry, che potrebbe trasformarsi in uragano entro il fine settimana, fa registrare venti a 65 km/h ma è prevista un’intensificazione. New Orleans blindata New Orleans è in stato di massima Allerta per l’arrivo nelle prossime ore della tempesta Barry: le autorità locali hanno emesso ordinanze di ...