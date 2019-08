No | stasera non vedrete Marte grande quanto la Luna È una bufala vecchia di 16 anni

Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) (immagine: Getty Images), 27 agosto,non apparirà in cielocome la. La notizia è unache circola in rete da ben 16, da quando il 27 agosto 2003 il Pianeta Rosso si è trovato alla minima distanza dalla Terra dopo circa 60mila. Un fraintendimento nella comunicazione che ancora oggi riesce a trarre in inganno gli internauti. All’origine della Mars hoax c’è un’errata interpretazione di un messaggio che annunciava uno straordinario evento astronomico: il 27 agosto 2003di sarebbe trovato a meno di 60 milioni di chilometri dalla Terra, la minima distanza tra i due pianeti registrata in 60mila. Un evento che si ripeterà la prossima volta solo nel 2287. La frase incriminata è questa: “At a modest 75-power magnification Mars will look as large as the full moon to the naked eye”, che possiamo tradurre come “Con un modesto ingrandimento ...

