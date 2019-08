Death Stranding può essere giocato in prima persona ma non sarà un FPS E nemmeno uno

Death Stranding : Hideo Kojima tenta di spiegare ai fan cosa significa "Social Strand System" : Dal giorno in cui Death Stranding è stato annunciato per la prima volta, Hideo Kojima ha sottolineato il fatto che il gameplay del gioco sarà un qualcosa di mai visto prima. Per indicare il genere, Kojima lo ha definito come un "Social Strand System" o "Strand Game", ma a causa della completa mancanza di informazioni sui dettagli del gioco, nessuno ha ancora capito cosa questo significhi.Di recente Kojima ha postato su Twitter una sorta di ...

Il mistero di Death Stranding si dirada : tante novità ufficiali da Hideo Kojima : Si scrive Death Stranding, si legge mistero. O almeno, così è stato fino a pochissimo tempo fa, quando il nuovo videogame firmato da Hideo Kojima doveva ancora esibire le sue particolarissime bellezze in occasione della Gamescom 2019 in quel di Colonia. Nonostante il creatore della saga di Metal Gear avesse più volte regalato ai fan trailer e scampoli di gameplay, solo la kermesse videoludica tedesca ci ha permesso di farci un'idea più ...

Death Stranding : spunta in rete il video inedito Briefing mostrato solo alla Gamescom : Death Stranding è il gioco più atteso dai fan di Hideo Kojima e non solo. Durante la Gamescom abbiamo potuto vedere un video di gameplay in cui sono mostrate alcune delle azioni che potrà fare il protagonista.Tuttavia ora in rete è trapelato un nuovo filmato registrato in segreto durante un Briefing all'evento che si è tenuto a Colonia. Il video a quanto pare è stato mostrato a porte chiuse e si focalizzerebbe su una delle scene iniziali del ...

Death Stranding : spunta in rete un video inedito registrato durante la Gamescom : Death Stranding è il gioco più atteso dai fan di Hideo Kojima e non solo. durante la Gamescom abbiamo potuto vedere un video di gameplay in cui sono mostrate alcune delle azioni che potrà fare il protagonista.Tuttavia ora in rete è trapelato un nuovo filmato registrato in segreto durante un briefing all'evento che si è tenuto a Colonia. Il video a quanto pare è stato mostrato a porte chiuse e si focalizzerebbe su una delle scene iniziali del ...

Death Stranding si focalizzerà sulla narrazione : Hideo Kojima consapevole dei problemi di storytelling di Metal Gear Solid 5 : I giochi di Hideo Kojima sono sempre stati noti per la loro grande attenzione alla narrazione e le sue carenze in questa zona sono state una delle molte ragioni per cui alcuni giocatori sono stati delusi da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Scegliendo di adottare un approccio open world, The Phantom Pain ha messo al centro di tutto il gameplay e, perciò, l'aspetto narrativo dell'esperienza è stato notevolmente ridotto.Anche l'imminente Death ...

In Death Stranding viaggeremo attraverso varie aree degli USA : Mancano ancora pochi mesi all'uscita di Death Stranding e in molti ancora non hanno le idee chiare su quella che sarà la struttura ludica della nuova opera di Hideo Kojima, un argomento che abbiamo trattato anche in un nostro articolo.In una recente anteprima, i colleghi di GamesRadar hanno provato a fare chiarezza sul titolo, spiegando a grandi linee il concept alla base del gioco.Death Stranding come sappiamo è ambientato in una versione ...

Death Stranding : secondo Geoff Keighley il pubblico non è ancora pronto per le funzionalità online del gioco : Dopo la Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley all'inizio di questa settimana, Death Stranding è stato al centro di numerose discussioni. Durante il pre-show, Kojima ha offerto un'altra occhiata al gioco e alla sua storia. Il filmato ha risposto ad alcune domande, ma ne ha sollevate molte altre. Una di queste, riguarda la componente multiplayer. La funzionalità online è stata presentata in modo bizzarro e secondo Keighley, le persone non ...

Annunciato l'artbook ufficiale di Death Stranding : Come ormai saprete, l'attesissimo Death Stranding arriverà nel mese di novembre su PS4 ma, a quanto pare, l'uscita del gioco sarà accompagnata dalla pubblicazione dell'artbook ufficiale.Attraverso Twitter, infatti, Kojima Productions ha Annunciato l'arrivo di "The Art of Death Stranding", che sarà disponibile, come il gioco, nel mese di novembre.l'artbook è stato realizzato in collaborazione con Titan Books e, al suo interno, includerà, concept ...

Death Stranding alla Gamescom con il trailer inedito Briefing : l'analisi minuto per minuto : L'attesissimo Death Stranding si è finalmente mostrato alla Gamescom 2019, con lo stesso creatore Hideo Kojima che è salito sul palco dell'evento per illustrare nuovi dettagli sul suo progetto.Il quarto trailer mostrato durante la Gamescom è chiamato Briefing e vede il protagonista Sam Bridges (Norman Reedus) nella Sala Ovale. Nel filmato Sam parla con un uomo mascherato di nome Die Hardman (Earl Jenkins) e con Amelie (Lindsey Wagner), ologramma ...

Death Stranding : diamo uno sguardo al sistema di consegne mostrato durante la Gamescom : durante la Gamescom Opening Night Live abbiamo potuto dare uno sguardo al gameplay di Death Stranding. Tra le altre cose nel filmato si nota la schermata delle consegne con cui Sam Bridges dovrà interfacciarsi per ottenere nuovi lavori.Come si può notare, in basso a sinistra ci sono diversi parametri. Il primo che segna 1000/1000 ml indica la vita, che potrebbe essere misurata nella quantità di sangue presente nel corpo di Sam in ml. L'icona ...

Death Stranding : il tempo per “spiegarlo” sta finendo - editoriale : Qualcuno dovrebbe dire a Hideo Kojima che il tempo per far capire cosa si faccia in Death Stranding sta finendo. A meno di tre mesi dal lancio sul mercato del gioco (programmato l'8 novembre su PS4) ancora non sappiamo cosa si debba fare in Death Stranding. E qui, proprio qui, probabilmente giace un grosso problema di Death Stranding: deve fare i conti sul suo essere "solo" un videogioco. E sembra che Hideo Kojima voglia fare il possibile ...

Death Stranding : finalmente i video ufficiali della Gamescom 2019 con i sottotitoli in italiano : Il gran finale del Gamescom Opening Night Live ha avuto per protagonista l'attesissimo Death Stranding e l'iconico Hideo Kojima che per l'occasione è salito sul palco dell'evento presentato dall'amico Geoff Keighley.Kojima ha sfruttato l'occasione per presentare due nuovi approfondimenti sui personaggi di Mama, Deadman e sui Bridge Baby ma anche per mostrare anche qualche nuova sequenza di gameplay. Ora possiamo finalmente mettere le mani sui ...

Death Stranding : compare nuovamente la dicitura "solo su PlayStation" : Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più discussi, specialmente per quanto riguarda la sua esclusività (o meno) PlayStation. Effettivamente inizialmente era stata presentata come esclusiva per la console Sony, tuttavia in seguito alcuni rumor hanno spostato l'asticella verso l'esclusività temporale.Ora invece una nuova svolta arriva direttamente dalla Gamescom, in un'immagine pubblicata dallo stesso creatore del gioco Hideo Kojima, ...