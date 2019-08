Asteroide in arrivo | l’esperto | “Lo monitoriamo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – L’2000 QW7 ‘sfiorerà’ la Terra , ma non c’è da temere.”Questo in realtà è uno degli asteroidi più innocui che esistano, non c’è da perdere il sonno” dice all’Adnkronos Giovanni Valsecchi, associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “La sua orbita non solo non incrocia quella del nostra Pianeta, ma passa a una distanza più che ragionevole. Ho visto anche la sua evoluzione secolare ed è tale che per molti millenni ancora non avrà questa possibilità”. Il ‘2000 QW7’ viene costantemente monitorato come tutti gli altri asteroidi. “Ce ne sono tanti che su scala astronomica passano vicino, ma in realtà sono lontani: lo Spazio è tanto. La Terra è minuscola come bersaglio. Non meraviglia, quindi, che da quando si fanno osservazioni astronomiche ...

