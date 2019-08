Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2019) Quando volse la prora della sua nave verso le nostre sponde per individuare un luogo di sbarco, l’isola di Lampedusa non doveva essere di gran moda come punto d’approdo. Allora, tra chi vagheggiava dalle parti mediterranee delle “isole d’alto mare”, chiamate appunto Pelagie, conosciuta con una denom

Valeria_Gu : RT @claudiocerasa: Storie di porti chiusi. La St. Louis bloccata davanti alle coste di Cuba e Usa: molti degli ebrei a bordo finirono poi n… - PulitiElena : RT @claudiocerasa: Storie di porti chiusi. La St. Louis bloccata davanti alle coste di Cuba e Usa: molti degli ebrei a bordo finirono poi n… - Roky99760738 : RT @claudiocerasa: Storie di porti chiusi. La St. Louis bloccata davanti alle coste di Cuba e Usa: molti degli ebrei a bordo finirono poi n… -