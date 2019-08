Roma | bene davanti ma colabrodo in difesa | il Genoa recupera 3 volte e rovina la prima

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2019)– Allastagionale escono fuori tutti i pregi e i diffetti di una squadra tanto operaia, quanto scolapasta in. Non sono bastati 3 gol per superare ile appropriarsi dei primi 3 punti stagionali, ma soprattutto non è bastato andare in vantaggio per 3. I rossoblu approfittano dei buchi lasciati a disposizione eno l’esordio a Paulo Fonseca e al pubbliconista. Disorienta la differenza abissale tra le due fasi di gioco. Col possesso di palla a proprio favore i giallorossi danno l’impressione di poter far male da un momento all’altro. Il gol di Under, arrivato dopo appena 6 giri di orologio, regala l’illusione di una serata trionfale. Il turco conferma quanto di buono illustrato durante il precampionato, sciupando 60 secondi dopo la rete del vantaggio la ghiotta occasione per siglare la doppietta personale. Al ...

