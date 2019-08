M5S e Pd trattano | Mattarella inizia oggi il secondo giro di consultazioni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Si attende ancora l'esito della trattativa fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico che dovrebbe portare alla formazione di un nuovo Governo ed evitare nuove elezioni. Dopo un week-end intenso che ha visto i vertici dei due partiti riuniti in un tavolo di confronto al fine di trovare un accordo, infatti, si fa sempre più avanti l'ipotesi che vede Giuseppe Conte nuovamente Presidente del Consiglio anche se il nodo dovrà essere sciolto dal segretario dem Nicola Zingaretti. Zingaretti convoca gli esponenti Dem Lo stesso Dem, nelle ultime ore ha convocato il Presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni, i vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiati e i vicesegretari Paola De Micheli e Andrea Orlando: alla riunione, erano presenti anche i capigruppo al Senato Andrea Mercucci e Graziano Delrio. "Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro ...

