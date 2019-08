L’omaggio della curva dell’Inter a Diabolik

Lo stemma della Sicilia “sventola” nello spazio : L’omaggio di Luca Parmitano alla sua terra : L'astronauta italiano Luca Parmitano ha pubblicato uno spettacolare scatto che mostra un gagliardetto della Regione Sicilia innanzi a una finestra del modulo "Cupola" della Stazione Spaziale Internazionale. Sullo sfondo si può ammirare la magnifica curvatura della terra . Come scritto da Astro Luca , nato a Paternò, si è trattato di un omaggio alla sua terra e ai suoi amici.Continua a leggere

I 100 anni della Maglia Gialla - L’omaggio a Eddy Merckx e la partenza da Bruxelles : benvenuti al Tour de France 2019 : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato. Domani la partenza da Bruxelles in onore del leggendario Eddy Merckx I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà ...