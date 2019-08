Governo | l' asse tra Beppe Grillo e Fico per indebolire Di Maio

Sergio Mattarella si è convinto : la crisi di Governo è arriva a una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...

Luca Ricolfi : "Pd e M5s faranno il Governo più a sinistra di sempre. E aspettiamoci molte più tasse" : aspettiamoci "molte più tasse" e il "governo più a sinistra dalla fine della seconda guerra mondiale". Luca Ricolfi prevede una "manovra catastrofica" per il bilancio del Paese se si farà un esecutivo M5s-Pd, una manovra che peserà dai 40 ai 50 miliardi di euro. In una intervista a ItaliaOggi il soc

Governo - Gelmini : Governo Pd-M5S sarebbe tasse e patrominiale : "Noi pensiamo che dopo il fallimento del Governo gialloverde sia un grave errore la riedizione di un Governo che non e' stato del cambiamento

Un Governo euro-assertivo e il voto in primavera : La crisi di Governo apre nuovi e migliori scenari al nostro Paese? La risposta è positiva, ma non sufficiente, perché bisogna adesso passare a valutazioni e proposte nell’interesse dell’Italia in quanto terzo Paese dell’Ue e dell’Eurozona per dimensioni economiche. Iniziare con questo riferimento all’economia non è dovuto a una sopravvalutazione di tale componente della rilevanza italiana. Paese ...

Governo caduto 2019 : perché Conte ha rassegnato le dimissioni : Governo caduto 2019: perché Conte ha rassegnato le dimissioni Il Governo giallo-verde è caduto: adesso toccherà al giro di Consultazioni al Quirinale. Mattarella dovrà ascoltare tutti gli esponenti dei partiti e capire se è maggioritaria la posizione del ritorno immediato al voto o quella di un Governo a larghe intese. Intanto l’autunno si avvicina, c’è un aumento dell’Iva da scongiurare e delle riforme da portare avanti. Salta, per il ...

Crisi di Governo - Conte : “Mi recherò da Mattarella e rassegnerò le mie dimissioni” : “Mi recherò da Mattarella e rassegnerò le mie dimissioni”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. Poi ha aggiunto: “Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato”. L'articolo Crisi di governo, Conte: “Mi recherò da Mattarella e rassegnerò le mie ...

Crisi - Conte al Senato : "Questo Governo si arresta qui Mi recherò al Colle a rassegnare le dimissioni". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla Crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

Governo : in assemblea M5S c’è chi chiede di allargare team gestione crisi (2) : (AdnKronos) – Qualcuno, apprende l’Adnkronos, avrebbe suggerito la possibilità di eleggere 2 rappresentanti (uno per Camera) da affiancare agli attuali capigruppo. Idea accolta con una certa freddezza da Di Maio. “Non si tratta di mancanza di fiducia – avrebbe poi obiettato il senatore Alberto Airola – ma di partecipazione”. Alla fine, secondo quanto viene riferito, si sarebbe deciso per un maggiore ...

Tasse - salario minimo - giustizia - sicurezza - migranti e...Esclusivo : su Affari il programma del Governo M5S-Pd : Mentre i vertici del Movimento 5 Stelle, riuniti da Beppe Grillo, chiudono definitivamente a Matteo Salvini, gli sherpa del Pd e dei pentastellati proseguono nelle discussioni per la stesura del programma del nuvoloso governo, che, a detta di entrambi, dovrà avere come orizzonte la scadenza naturale della legislatura. Segui su Affaritaliani.it

Crisi di Governo - Salvini : "Taglio dei parlamentari poi al voto" ma tiene l'asse Pd-5s : Crisi posticipata al 20 agosto: in Senato passa la linea M5s-Pd. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha preso la parola...

Crisi di Governo - Salvini rompe l'asse Pd-5 stelle : "Taglio dei parlamentari poi al voto" : Il vicepremier Matteo Salvini ha preso la parola in Senato tra le proteste del Partito Democratico aprendo alla proposta...

Taglio delle tasse - lavoro - incentivi : le misure appese alla crisi di Governo : Programmare le proprie scelte economiche, con la crisi di governo, sarà ancora più difficile. Lo sarà per le famiglie, che si sentono promettere la flat tax, ma rischiano l’aumento dell’Iva dal 2020 e l’addio al bonus degli 80 euro. Ma la stessa difficoltà riguarderà anche le imprese, costrette a definire il budget 2020 senza conoscere esattamente il tax rate

Crisi di Governo - Di Maio all’assemblea M5s : “Via ministri Lega dal Governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...