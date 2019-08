Di Maio vuole tutto

Che cosa vuole Di Maio? Le strategie sulla premiership Rivolta sui social : il M5s trema : Si va verso il voto su Rousseau. Il nome di Conte resta ancora in cima alle preferenze. Le resistenze su Fico e l’ipotesi di un nome tecnico: Cantone o Giovannini

Governo Pd-M5S - Feltri : 'Di Maio non vuole tornare a vendere bibite allo stadio’ : Vittorio Feltri non è mai banale. Anche quando deve manifestare il proprio attacco verso qualche protagonista della scena politica. Stavolta, come era già accaduto in passato, è Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è chiamato a fare da punto di riferimento in una trattativa di mediazione con il Partito Democratico che potrebbe portare alla formazione di un Governo Pd-M5S. Un orizzonte che non è visto di buon grado dal ...

Che cosa vuole Di Maio? Le strategie sulla premiership Rivolta sui social : trema M5s : Si va verso il voto su Rousseau. Il nome di Conte resta ancora in cima alle preferenze. Le resistenze su Fico e l’ipotesi di un nome tecnico: Cantone o Giovannini

In corso l'incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Enrico Mentana : "C'è stato l'incontro Di Maio-Zingaretti - macigno sulla trattativa. M5s vuole Conte premier" : Enrico Mentana ha fatto "irruzione" nello studio di In Onda, condotto su La7 da David Parenzo e Luca Telese, per dare una notizia bomba in diretta: "C'è stato ed è in corso l'incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 stelle ha posto come condizione che Giuseppe Conte non lasci P

Di Maio ha il 7% nei sondaggi ma vuole assoggettare i dem : “si fa come diciamo noi!” : E’ questa la democrazia grillina??? Luigi Di Maio fa la voce grossa: “O si fa come diciamo noi o salta

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto : Il pagliaccio. Rivuole il governo col M5S che ha appena rovesciato ed elogia di Maio che gli dà del traditore : Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini ...

Alessandro Di Battista vuole tornare con Salvini : guai per Di Maio - i filoleghisti pronti a farsi sentire : Il Movimento 5 Stelle è a un bivio: o tentare l'alleanza con il Pd (sempre che Zingaretti dia l'ok) o tornare a governare con la Lega, rea di aver aperto la crisi di governo. A sostenere quest'ultima ipotesi, seppur minoritaria, ci sono Alessandro Di Battista e Stefano Buffagni, entrambi decisi a fa

Renzi vuole il governo - Zingaretti cerca un alleato per fermare tutto : Di Maio : Roma. Si ritrovano tutt’e due un po’ così, storditi e dubbiosi, costretti – ma forse ancora non del tutto – a interpretare i ruoli che la trama di questa folle commedia d’agosto ha assegnato loro quasi senza che se ne rendessero conto. E allora, giunti insieme alla metà del guado, ora Nicola Zingare

Nicola Zingaretti - "pieno mandato dal Pd per trattare col M5s". Vuole cancellare Di Maio o tornare al voto? : "mandato pieno al segretario Nicola Zingaretti per trattare con il Movimento 5 Stelle". Dalla Direzione Pd, senza alcuna discussione interna, si dà il via al tentativo di formare un governo con i grillini. Ma dalle parole di Zingaretti emerge come quello dei dem, più che un dialogo, somigli a un dik

Il Pd non vuole Conte e Di Maio Tra Prodi e Renzi visione opposta : Nella majonese impazzita della crisi di agosto la strada verso un governo M5S-Pd-LeU si complica. E non tanto perché non tutti tra i pentastellati sono convinti di passare dalla Lega ai Dem, quanto perché nel Partito Democratico la linea tra gli esponenti più vicini al... Segui su affaritaliani.it

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E’ questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

Di Maio non si fida più di Salvini. "Se vuole tagliare i parlamentari ritiri la sfiducia a Conte" : Mossa e contromossa. Salvini propone di approvare il taglio dei parlamentari alla Camera e poi andare al voto. Ma Di Maio non si fida più, fiuta la trappola. Pagare moneta vedere cammello: se davvero vuole farlo la Lega deve ritirare la sfiducia a Conte. La fine dell’alleanza gialloverde va in scena al Senato “riaperto per crisi” il 13 agosto tra tatticismi e giochi acrobatici a chi riesce ad atterrare ...

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no