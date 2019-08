Parma-Juventus stasera in tv | orario d’inizio | canale | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI(ORE 18.00) Si aprirà questo pomeriggio la prima giornata della Serie A 2019-2020, il massimo campionato calcistico italiano che prende il via per una nuova e appassionante stagione dopo la consueta pausa estiva. Nella cornice dello Stadio Tardini andrà in scena la prima partita tra, con la formazione campione in carica subito chiamata ad un primo esame sul campo degli emiliani, una delle principali sorprese dello scorso anno. La società bianconera ha rinnovato in maniera decisa investendo in panchina su Maurizio Sarri (assente a causa di una polmonite e sostituito da Martusciello) e rinnovando una rosa già competitiva per dare l’assalto alla Champions League e al nono scudetto consecutivo. Dall’altra parte del campo la formazione di Roberto D’Aversa punterà a cominciare con un risultato utile per ...

