Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 23 agosto 2019) Primo round tra 5e Pd. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, emerge una certa cautela soprattutto tra i pentastellati mentre i dem sembrano leggermente più ottimisti. Ma la cautela resta tutta. Si è concluso attorno alle l'incontro fra M5s e Pd. Si è registrato, si apprende da fonti M5s, un "clima costruttivo". Il M5s ha posto sulil taglio dei... Segui su affaritaliani.it

IsabellaMerlo : RT @Affaritaliani: 'Tavolo principale con il Pd...'. I 5 Stelle non chiudono alla Lega - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: 'Tavolo principale con il Pd...'. I 5 Stelle non chiudono alla Lega - Affaritaliani : 'Tavolo principale con il Pd...' I 5 Stelle non chiudono alla Lega -