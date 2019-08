Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma, 23 ago. (AdnKronos Salute) – L’Italia è tra i 3-4 paesi al mondo con l’età media della popolazione più alta, “questo comporta un ripensamento completo non solo dell’assistenza sanitaria ma anche del welfare. Nelci saranno più anziani che giovani ed esploderà il problema della sostenibilità del Ssn. Occorre quindi agire oggi su chi ha tra i 25 e i 40 anni, con lae stili di vita più sani, per far sì che arrivino in età avanzata più in salute, con meno malattie croniche e meno medicalizzati”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Cricelli, presidente della Società italiana Medicina generale e delle cure primarie (Simg), ospite del Meeting di Rimini per l’incontro sul tema “Quale assistenza nel paese più vecchio del mondo?”.“Il Ssn va riorganizzato per rispondere a questi bisogni. Abbiamo gli ...

zazoomnews : Più prevenzione su 25-40enni per evitare default Ssn nel 2050 - TV7Benevento : Più prevenzione su 25-40enni per evitare default Ssn nel 2050... - Dr_PetrosTsam : RT @Elestasrl: Con gli strumenti #Echolaser l’azienda USL di #Modena innalza ancora di più il livello dell’offerta di #prevenzione e #cura… -