Incontro Di Maio-Zingaretti Ultimatum M5S | Conte premier La replica del Pd | serve

In corso l'Incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Incontro Zingaretti-Di Maio : Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Sarebbe in corso, a quanto si apprende, un Incontro tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il faccia a faccia, dopo una giornata di trattative, iniziata con , dove "non ci sono stati veti". "Noi ci crediamo", assicurano dal Nazareno. Ma i vertici dem ancora non si sentono di dire lo stesso per quanto riguarda i 5 Stelle.

Enrico Mentana : "C'è stato l'Incontro Di Maio-Zingaretti - macigno sulla trattativa. M5s vuole Conte premier" : Enrico Mentana ha fatto "irruzione" nello studio di In Onda, condotto su La7 da David Parenzo e Luca Telese, per dare una notizia bomba in diretta: "C'è stato ed è in corso l'incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 stelle ha posto come condizione che Giuseppe Conte non lasci P

Incontro in corso fra Di Maio e Zingaretti : E’ in corso a Roma un Incontro fra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico M5s porta al tavolo del segretario del Pd i due punti chiave per il Movimento 5 stelle affinché la trattativa decolli: il taglio dei parlamentari entro settembre e l’irrinunciabilità a Giuseppe Conte nel ruolo di presidente del Consiglio.

Governo - Di Maio : «Si fa come diciamo noi oppure salta tutto». Concluso primo Incontro Pd-M5S : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. Ora Incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Alle 14 il primo Incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»

Come è andato l'Incontro tra Di Maio e i parlamentari M5s : La crisi di governo, che con ogni probabilità, si aprirà domani, sarà comunque gestita collegialmente: è stata infatti accolta la richiesta formulata dai deputati di coinvolgere in tutte le prossime mosse i capigruppo M5s di tutte le commissioni parlamentari. È quanto apprende l'AGI al termine dell'assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle secondo cui M5s segue il suo capo politico e caldeggia il dialogo ...

Governo - Di Maio vede i gruppi M5S : «Salvini disperato - ha combinato un disastro». Incontro con Tria : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...