Fastweb : al via partnership per lo sport con Dazn (2) : (AdnKronos) – Su Dazn sono infatti visibili anche i canali Euro sport 1 HD ed Euro sport 2 Hd, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni grandi eventi sport ivi, dal Giro d’Italia al Tour de France e alla Vuelta di ciclismo, dall’Australian Open al Roland Garros all’Us Open di tennis, dalla Formula E alla 24 Ore di Le Mans, al campionato Wtcr di motori, dalla Serie A all’Eurolega di basket, oltre ai Giochi ...

Fastweb : al via partnership per lo sport con Dazn (3) : (AdnKronos) – “Fastweb da sempre vicina al mondo dello sport, tramite l’accordo con Dazn, intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventi sportivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità”, sottolinea Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. “Con il lancio della nuova offerta ...