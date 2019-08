CorSport | Mertens | l’anti-viola per eccellenza

CorSport : Nuovo sondaggio della Roma per Mertens : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stato un Nuovo sondaggio della Roma su Dries Mertens. Si tratta di indiscrezioni, scrive il quotidiano, di soffiate, ma la voce è circolata. Mertens è stato cercato dal club giallorosso già durante le trattative con il Napoli per Manolas, ma all’epoca De Laurentiis fu irremovibile, considerandolo non cedibile. Il belga è legato da un altro anno di contratto soltanto con il ...

CorSport : Offerte da Cina e Arabia Saudita per Mertens. Se non rinnova a gennaio potrebbe andare via : Si lavora ancora al rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga è il miglior realizzatore della storia del Napoli nelle coppe europee con 20 gol e in Champions con 10. Con 109 reti è il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni. Lo superano solo Maradona, da cui lo separano 6 reti soltanto, e Hamsik, più lontano, che lo supera di 12 reti. L’obiettivo della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ...

CorSport : Da Roma nuove voci su Mertens : Di Mertens alla Roma si era parlato nelle settimane precedenti alla chiusura dell’accordo con Manolas. La Roma era interessata al belga e lo voleva con Diawara o in alternativa al guineano come contropartita per la cessione del greco. Ma Ancelotti non ha voluto liberarlo, anche se a un anno dalla scadenza del contratto. Oggi il Corriere dello Sport torna a parlare dell’interessamento dei giallorossi per l’attaccante ...