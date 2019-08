Calciomercato | il punto sull’estero | da Neymar a Sanchez | lo Sporting Lisbona su due

Calciomercato - le notizie di oggi – Offerta per Dybala - il futuro di Icardi - il punto sulla Serie A : Offerta PER Dybala – Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio per quanto riguarda ...

Calciomercato Serie A - cosa manca? Il punto : dalla Juventus alla Sampdoria : Due settimane alla chiusura del mercato. Soltanto 5 giorni all’avvio della prossima stagione di Serie A e molte squadre, se non tutte, hanno ancora qualche vuoto da colmare. In particolare, ci concentreremo su 10 squadre. Juventus La Juventus era già completa ed ha aggiunto ulteriore qualità alla rosa. Il principale compito di Paratici sarà sfoltire un organico che vanta troppi giocatori. A partire dovranno essere almeno uno se no ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nomi dell’Inter per l’attacco - il punto sulla Samp e le ultime su Balotelli : I nomi DELL’INTER PER L’ATTACCO – Fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa ...

Calciomercato Sampdoria - il punto di Gazzetta per l’attacco : Kamano - Rigoni e Ben Arfa - la situazione : Calciomercato Sampdoria, nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto specie per quanto concerne il reparto offensivo blucerchiato, visto che manca ancora l’esterno offensivo da regalare a Di Francesco per il suo 4-3-3. I nomi sono i soliti tre e, a questo punto, pare proprio che la scelta ricada su uno di loro: Ben Arfa, Kamano ed Emiliano Rigoni. “Il franco-tunisino, ex Psg e Rennes, oggi svincolato ...

Calciomercato - le notizie di oggi : attiva la Sampdoria - il Lecce sogna - il punto su Napoli e Genoa : ATTIVE Sampdoria E CAGLIARI, IL Lecce sogna – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si ...

Calciomercato Juventus - Paratici fa il punto : le indicazioni su Dybala - Icardi e le uscite : Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare ...

Calciomercato Napoli - il punto sul reparto offensivo : tra prossime ufficialità - sogni e obiettivi : Calciomercato Napoli, gli azzurri sempre molto concentrati per quanto riguarda il reparto offensivo, tra obiettivi, sogni e prossime ufficialità. Come quella di Hirving Lozano, pronto a sbarcare sotto il Vesuvio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma l’accordo c’è già da qualche giorno. 42 i milioni di euro in ballo per chiudere, come previsto da clausola di risoluzione. L’attaccante del Psv, nazionale ...

Calciomercato Napoli - il punto sulle uscite : intanto Giuntoli ha in pugno un talento : Tanto lavoro per il Napoli nelle prossime due settimane. I partenopei potrebbero chiudere ancora qualche colpo, ma prima c’è da pensare alle uscite. E’ quanto sta facendo Giuntoli. Con l’imminente arrivo di Hirving Lozano, sono in troppi là davanti. Callejon rimarrà per la sua duttilità. Verdi è destinato ad una tra Sampdoria e Torino, con il club di Cairo in vantaggio. Insigne non dovrebbe muoversi. Restano Milik e ...

Calciomercato Juventus - il punto sulle uscite : Monaco su Rugani e Matuidi - Bayern su Mandzukic : La Juventus, dopo aver sistemato le entrate, lavora in uscita, magari per avere un tesoretto da spendere per un ultimo colpo negli ultimi giorni. Tanti i nomi che non rientrano più nel progetto bianconero. Tra questi ci sono Mandzukic, Matuidi e Rugani. I tre calciatori sono molto richiesti e nelle ultime ore c’è da registrare un interesse concreto del Monaco per il difensore e per il centrocampista. Rugani e Matuidi potrebbero ...

Calciomercato Milan - il punto : Correa si riavvicina - ipotesi Petagna per l’attacco : Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, proposto al club ...

Calciomercato Roma - il punto tra entrate e uscite : si lavora in difesa - via Olsen e Schick : Calciomercato Roma – Dopo il successo in amichevole contro il Lilla, in casa Roma si torna a pensare al Calciomercato. L’obiettivo primario è un difensore, ma Petrachi è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Alderweireld resta la pista privilegiata, ma il Tottenham vuole 25 milioni (troppi secondo i giallorossi). Ecco perché non mancano le alternative. Rugani, Pezzella e Izzo appaiono piste molto complicate, mentre più agevoli ...

Calciomercato Fiorentina - il punto sulle trattative : difficili De Paul e Politano - nuove idee a centrocampo : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina programma la prossima stagione, dopo un campionato molto deludente, conclusosi con una salvezza risicata. La nuova proprietà ha portato entusiasmo, ma si trova a dover fare i conti con restrizioni del Fair Play Finanziario importanti. Ecco perché il mercato non è ancora decollato. La Viola ha bisogno prima di vendere e poi di acquistare non potendo avere un debito che superi i 30 milioni. A ...

Calciomercato - notizie di oggi – Richiesta Di Francesco - l’annuncio di Sticchi Damiani e il punto di Pradé : LA Richiesta DI DI Francesco – La Sampdoria fa sul serio in vista della prossima stagione, già l’arrivo di Di Francesco come allenatore rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza inoltre si sta muovendo molto bene sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva per tentare l’assalto all’Europa League. Il tecnico ex Roma ha le idee chiare e secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio avrebbe ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé fa il punto : “Lirola - Balotelli - Chiesa - Rafinha - Borja Valero - vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina, il direttore sportivo viola Daniele Pradé fa il punto generale tra entrate e uscite della squadra: parla di Balotelli, Lirola, della situazione Chiesa e anche di Rafinha. Ecco le sue parole. Fiorentina sconfitta contro il Benfica, lite Montella-Chiesa: Barone infastidito, spunta un sostituto [FOTO] Fiorentina, le parole di Montella e Commisso: “Tanti spunti positivi. Voglio più tifosi viola negli ...