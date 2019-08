Tennis | WTA New York 2019 | è Qiang Wang | numero 1 del tabellone | l’avversaria di Camila

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sarà la cinese18 del mondo e testa di serie1 del torneo,diGiorgi nella semifinale del NYJTL Bronx Open di domani sul cemento di New. La 27enne di Tientsin ha sconfitto in una partita illogica, tipica delfemminile contemporaneo, la lucky loser russa Anna Blinkova col punteggio di 0-6 6-1 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. Preso il cappotto nel primo set, nel secondo la cinese ha strappato la battuta alper quattro volte su quattro perdendola a sua volta nel secondo game, ma poi è andata avanti di un break nel quarto game del terzo set conducendo anche per 5-2 e non concedendo più una palla break fino a quando ha servito per il match sul 5-3, qui ne ha fronteggiate tre e all’ultima ha capitolato ma nel game successivo è riuscita a portare a casa la vittoria al terzo match point sul servizio della 20enne Blinkova, ...

