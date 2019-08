Mi ha scritto prima dell' overdose letale | ' Devi avere fiducia in me | mamma'

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Mio figlio poteva essere salvato, ne sono certa”. È il grido di doloredi Federico Bartollo, il 23enne di Padova morto per l’iniezionedi eroina fatta dal pusher. “L’hanno lasciato lì a rantolare”, si sfoga la donna in un’intervista a Il Corrierea Sera.Una storia difficile quella di Federico, che a 14 anni ha un incidente che gli cambierà la vita. Racconta la:“Un camioncino l’aveva investito a neppure cento metri da casa, in bicicletta. Rimase in come per 40 giorni. Poi un anno di riabilitazione. Quando uscì dall’ospedale la parte sinistra del corpo non rispondeva più. E lui era mancino”.Da quel momento per Federico la vita diventa in salita. Escluso da tutti, si rifugia nella cocaina. Ricorda il papà:“Mi disse: ‘Papà, quando ...

