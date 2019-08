LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | Santini-Incollingo | Schera e

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05: Tra poco la prima delle due semifinali del C2 500 donne senza azzurre al via 15.03: E’ FINALE PER SERGIU E NICOLAE CRACIUN! Gli azzurri vincono la semifinale in 1’40″72 sopravanzando gli spagnoli Benavides/Segura e i cechi Dvorak/Janda. Sono questi i tre equipaggi che volano in finale 14.58: E’ il momento dei fratelli Craciun che vanno a caccia della finale nel C2 500 14.55: Gli azzurri Ciustea e Biglia andranno a caccia di un posto sul podio in due delle tre finali di parain programma oggi 14.53: Subito dopo il primo momento clou della giornata con Cicali e Campana impegnate nelle semifinali della specialità olimpica K2 500 14.51: A seguire si sono le semifinali del C2 500 donne senza azzurre e del K1 500 uomini con Matteo Torneo impegnato a cercare un posto in finale 14.48: C’è subito ...

