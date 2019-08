Governo | Moody’s | elezioni a fine ottobre scenario più probabile

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Le prospettive per l’Italia rimangono particolarmente incerte. La continua instabilità politica e i disaccordi con l’Ue hanno alimentato la persistente incertezza e condizioni finanziarie più restrittive”. E’ quanto si legge nell’aggiornamento di agosto del Global Macro Outlook 2019-20 di Moody’s che rispetto alla recente crisi dievidenzia come “Le prospettive politiche a breve termine sono diventate ancora più incerte dopo le dimissioni del presidente del Consiglio il 20 agosto”. Per l’agenzia di rating, “Leanticipate alladio all’inizio di novembre sono lopiù, anche se il Presidente della Repubblica potrebbe decidere di nominare una coalizione alternativa dicon una maggioranza in ...

ingenuo54 : MOODY'S declassa il governo DA GIALLOVERDE a MARRONE - fisco24_info : Tria garante dei conti : Con la crisi di governo il Mef lavora a simulazioni, l'agenda economica incombe. Atteso p… - Lettera43 : Oltre ai calendari della crisi di governo e della manovra, il nostro Paese deve prestare attenzione alle scadenze d… -